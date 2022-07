Vélez Sarsfield-Atl. Tucumán: equipa da casa procura ganhar 'embalo'

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 6.ª jornada do campeonato argentino, Vélez Sarsfield e Atl. Tucumán encontram-se na noite de sábado em Buenos Aires, numa partida que colocará frente a frente o 20.º e o 11.º, respetivamente.



Com 7 pontos, o Atl. Tucumán é uma das equipas que ainda não perdeu neste torneio, ao ter um triunfo e quatro empates no registo. Em termos de golos, os visitantes marcaram 4 e sofreram 3.



Quanto ao Vélez Sarsfield, paesar de estar a viver um arranque de temporada menos bom no campeonato, com apenas 5 pontos em 5 jornadas, vem de uma moralizadora vitória diante do River Plate para a Libertadores, algo que pode certamente servir de alavanca para uma fase positiva no futuro. Nesse jogo, refira-se, confirmou-se a tendência para haver 2 ou menos golos - tal como nos anteriores seis jogos.



Falando no confronto direto, também é comum haver poucos golos: nenhum dos últimos oito jogos teve mais do que 2. Nesse período, refira-se, o Vélez venceu quatro, empatou dois e houve dois triunfos do Atl. Tucumán.

Por Record