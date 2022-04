Vélez Sarsfield-Lanús: duelo de últimos na Argentina

Encontro do Grupo B da Liga argentina, com um embate entre os dois últimos colocados. Vélez Sarsfield e Lanús partilham a lanterna com 6 pontos em sete jornadas, pelo que nesta fase qualquer pontinho é fundamental para tentar 'engatar' numa sequência positiva.



Ambas as equipas contam com uma vitória, três empates e três derrotas no seu registo, sendo que em termos de golos a conta também não é propriamente positiva: o Vélez Sarsfield marcou 3 e sofreu 5; o Lanús marcou 6 e sofreu 7.



Em termos de confronto direto, nos últimos quatro jogos há equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. No duelo mais recente,e m agosto, venceu o Vélez por 5-1.

