Veneza-Cittadella: equipa da casa em vantagem rumo à Serie A

epois da vitória por 1-0 fora de casa, o Veneza recebe esta quinta-feira a visita do Cittadella, numa partida na qual sabe que um empate bastará para conseguir a promoção à Serie A, uma divisão onde não atua desde 2001/02. Pela frente estará um Cittadella que nunca esteve no principal escalão do futebol italiano.



Olhando aos dados recentes, o Veneza vem de oito jogos seguidos sem perder, sendo que em cinco dos últimos seis o marcador registou sempre abaixo de 3 golos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco o Veneza foi a primeira equipa a marcar. Quanto ao Cittadella, o dado estatístico de realce é o facto de apenas um dos últimos sete encontros ter tido mais do que 3 golos marcados.



Quanto ao confronto direto, aí o Veneza pode também sorrir. Leva três jogos seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos oito foi a primeira equipa a marcar. Nos tais três jogos, todos disputados esta época, venceu dois e empatou um. Como será ao quarto?

CÓD 105 Veneza 2.04 Empate 2.79 Cittadella 3.05