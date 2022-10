Veneza-Frosinone: duelo de extremos na Serie B italiana

CÓD 221 Veneza 2,65 Empate 3,05 Frosinone 2,35

Jogo da 9.ª jornada da Serie B italiana, com Veneza e Frosinone a encontrarem-se esta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 16.º e o 5.º colocados da tabela, respetivamente.Com 15 pontos, fruto de 5 vitórias e 3 empates, o Frosinone vem de uma sequência algo curiosa, com vitórias alternadas com derrotas nos últimos seis encontros. Se a tendência prevalecer, neste duelo haverá derrota...Quanto ao Veneza, tem 8 pontos, fruto de 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos dez jogos sofreu golo, tendo sido a primeira equipa a encaixar em nove deles. Em sete dos últimos nove marcou e também sofreu.Quanto ao confronto direto, nota de realce para os golos, já que apenas um dos últimos cinco encontros teve 3 ou mais golos. A exceção foi precisamente no último compromisso de Serie B, com o triunfo do Veneza por 2-1 em casa do Frosinone.