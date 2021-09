Venezuela-Argentina: argentinos em bom momento

Já sem José Peseiro no comando técnico, a Venezuela recebe na madrugada desta sexta-feira a visita da Argentina, num duelo da sétima jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022 no qual terá tarefa complicadíssima, até porque do lado oposto estará uma equipa que ainda não perdeu e que chega a este jogo vinda da vitória da Copa América.



A questão aqui são as baixas argentinas por conta da decisão da Premier League de não libertar jogadores, algo que obrigará Lionel Scaloni a encontrar soluções. Ainda assim, o favoritismo argentino é total, até porque a turma das pampas leva 20 jogos seguidos sem perder e seis triunfos consecutivos a vencer. Nos últimos dez, refira-se, a Argentina foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, a Venezuela leva seis encontros consecutivos a sofrer diante da Argentina, uma equipa perante a qual perdeu em nove dos últimos dez jogos. No mais recente, em 2019, a turma das pampas triunfou fora de casa por 2-0.

CÓD 154 Venezuela 5.8 Empate 3.7 Argentina 1.43