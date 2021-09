Veronika Kudermetova-Elena Rybakina: encontro da 1.ª ronda do Ostrava Open

Encontro da 1.ª ronda do Ostrava Open, com Veronika Kudermetova e Elena Rybakina a encontrarem-se naquele que será o segundo duelo entre ambas. No primeiro, disputado em 2018, foi Rybakina a vencer, ainda numa partida de qualificação para o torneio de São Petersburgo.



Três anos volvidos, Veronika Kudermetova e Elena Rybakina encontram-se novamente com estatuto bem diferente. Ambas estão no top-40, com Rybakina a ser a mais bem cotada das duas, no 16.º lugar, ao passo que Kudermetova é 31.ª.



Esta época, refira-se, Veronika Kudermetova tem 28 vitórias e 19 derrotas, ao passo que Elena Rybakina conta com 27 triunfos e 18 desaires. No piso em que este duelo será disputado (duro indoor) apenas Kudermetova tem jogos disputados, totalizando até agora uma vitória e uma derrota.