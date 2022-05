Veszprém-Aalborg: 1.ª mão dos quartos de final da Champions de andebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Veszprém e Aalborg defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento na temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Veszprém registou cinco vitórias consecutivas (Eger, Szeged - em dois momentos -, Veszprém e Budakalasz), enquanto que o Aalborg somou quatro triunfos (Skjern, Mors e Fredericia - por duas ocasiões) e um desaire (Skjern).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas formações, com ambas a somares duas vitórias e duas derrotas nos quatro duelos até ao momento disputados entre as duas equipas.