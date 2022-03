Veszprém-Vive Kielce: duelo do Grupo B da Champions

CÓD 402 Veszprém 1.64 Empate 8.2 Vive Kielce 2.45

Encontro do Grupo B da Liga dos Campeões, com um embate entre o Veszprém e o Vive Kielce, a colocar frente a frente o 4.º e o 1.º colocados do referido agrupamento, respetivamente.Com 18 pontos, o conjunto visitante está já apurado para a ronda seguinte e com o primeiro lugar praticamente garantido, ao passo que os da casa, com 13, estão também apurados, mas ainda não têm a sua posição final definida.Com Gasper Marguc como melhor marcador na prova (56 golos) e Rasmus Lauge Schmidt como melhor assistente (30), o Veszprém chega a este jogo vindo de três partidas sem ganhar na Champions (duas derrotas e um empate), sendo que a igualdade foi diante do FC Porto.Quanto ao Kielce, vem de duas vitórias seguidas na Champions e sete contando todas as competições. Em termos individuais tem Dylan Nahi como melhor marcador (52) e Alex Dujshebaev como melhor assistente (38 passes certeiros).Nas contas do confronto direto, o Vive Kielce venceu os últimos dois jogos, o mais recente dos quais em setembro do ano passado, na primeira volta desta Champions, por 32-29.