Victoria Azarenka-Clara Tauson: encontro da 2.ª ronda de Roland Garros

Depois de terem deixado pelo caminho na primeira ronda Svetlana Kuznetsova e Ekaterine Gorgodze, respetivamente, Victoria Azarenka e Clara Tauson encontram-se esta quarta-feira na 2.ª ronda de Roland Garros, numa partida entre uma experiente bielorrussa, de 31 anos, que ocupa a 16.ª posição do ranking e uma jovem dinamarquesa, de 18 anos, que é 90.ª.



Mais bem cotada, Azarenka teve trabalhor redobrado na ronda inaugural, já que precisou de três sets para afastar Kuznetsova, ao passo que Tauson deixou pelo caminho Gorgodze em dois parciais, numa partida na qual se exibiu em bom nível. E isso faz logo diferença no tempo passado em court até ao momento: Azarenka jogou duas horas exatas, mais 42 minutos do que Tauson.



Este ano, refira-se, Azarenka leva 7 vitórias e 2 derrotas, ao passo que Tauson tem 25 triunfos e 8 desaires. A grande diferença entre ambas está essencialmente no facto de a nórdica ter feito muito mais torneios, incluíndo ITF's. Note-se que Tauson tem três títulos esta época: os ITF de Fujairah e de Altenkirchen e ainda o WTA 250 de Lyon.

CÓD 262 V. Azarenka 1.44 Empate Clara Tauson 2.5