Vidi FC-Mezokövesd: marcar golos não é com eles

É já esta terça-feira que fica conhecido o primeiro finalista da Taça da Hungria. Vidi FC e Mezokövesd disputam uma vaga na final da prova, depois de terem empatado (1-1) no encontro da primeira mão da meia-final, com o Vidi a ter vantagem pelo golo marcado fora de portas.

Nos últimos cinco jogos realizados, o Vidi registou três vitórias (Zalaegerszegi - por duas vezes - e Budafoki) e dois empates (DVTK e Mezokövesd), enquanto que o Mezokövesd somou um triunfo (Ferencvaros) e quatro empates (Puskas Academy - por duas vezes -, MTK Budapeste e Vidi).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Vidi com dois triunfos contra apenas um do Mezokövesd nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Nota: apenas em dois desses últimos encontros registaram-se golos de ambas as equipas, sendo que todos os triunfos alcançados foram através da margem mínima.