Viktoria Plzen-Qarabag: 0-0 na 1.ª mão deixa tudo em aberto para o duelo na Rep. Checa

Viktoria Plzen e Qarabag defrontam-se na noite de terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que as duas equipas se encontram empatadas depois do 0-0 na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Viktoria Plzen registou quatro vitórias (Sheriff Tiraspol - em dois momentos distintos -, FK Pardubice e Hradec Kralove) e um empate (Qarabag), enquanto que o Qarabag somou três triunfos (Sabail, Ferencvaros e Sumqayit) e dois empates (Ferencvaros e Viktoria Plzen).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem quatro empates nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si. No outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo, o Qarabag levou a melhor ao vencer o encontro por 3-1.