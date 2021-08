Vila Nova-Avaí: duelo de extremos na Série B do Brasileirão

Duelo de extremos na Série B do Brasileirão, com o quarto colocado Avaí a visitar o reduto do Vila Nova, uma equipa que ocupa o 17.º posto da tabela. Será um encontro entre duas equipas a realizar épocas bem distintas e que estão separadas por 14 pontos.



A equipa da casa, com 19 pontos, vem de cinco encontros seguidos sem ganhar, numa sequência na qual perdeu quatro e empatou um. Nesses cinco encontros, apenas um teve mais do que 3 golos, sendo que o Vila Nova apenas por uma vez foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Avaí, leva 33 pontos - está na zona de subida -, chega a este encontro vindo de uma derrota caseira diante do Coritiba, naquele que foi o segundo dos últimos dez nos quais saiu derrotado. Nos outros oito tinha ganho cinco e empatado dois. Nos últimos nove, refira-se, apenas um teve mais do que 3 golos, curiosamente o mais recente, que terminou em derrota por 2-1.



Quanto ao confronto direto, este ano já houve uma partida entre estas duas equipas, com um empate a um golo em casa do Avaí. Um resultado que confirmou a tendência para o Avaí ser a primeira a equipa a marcar, tal como sucedeu em cinco dos últimos sete jogos entre estes dois conjuntos.

