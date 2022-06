Vila Nova-GO-Operário-PR: lanterna vermelha procura voltar a vencer

CÓD 129 Vila Nova-GO 1.95 Empate 2.95 Operário-PR 3.5

Último colocado da tabela, com apenas 10 pontos em 12 jogos, o Vila Nova procura esta sexta-feira retomar o rumo das vitórias, quando pela meia noite receber a visita do Operário, num jogo da 13.ª jornada da Série B do Brasileirão.Afundado na tabela, o Vila Nova vem de sete jogos seguidos sem ganhar e três consecutivos a sofrer. Em cinco dos últimos sete foi o primeiro conjunto a sofrer. Nos últimos oito jogos nenhum deles teve mais do que 2 golos.Quanto ao Operário, é oitavo com 15 pontos, e chega a este jogo na sequência de um desaire diante do Bahia. Nos últimos dez jogos, refira-se, o conjunto do Paraná venceu três jogos, empatou dois e perdeu cinco. Olhando aos registos recentes, apenas um dos últimos cinco jogos do Operário teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Vila Nova leva três jogos seguidos sem perder diante deste oponente, tendo nos últimos dois vencido sempre por 2-1.