Vilafranquense-Desp. Chaves: acerto de calendário na Liga SABSEG

Numa altura em que os principais campeonatos param por conta dos compromissos de seleções, na Liga SABSEG é hora de acertar calendário com Vilafranquense e Desp. Chaves a defrontarem-se esta terça-feira na única partida por disputar na presente temporada do segundo escalão.



Atualmente em 14.º, com 23 pontos, o Vilafranquense vê neste jogo a possibilidade de uma vez por todos colocar ponto final na crise de resultados, com doze encontros seguidos sem vencer, ao passo que os flavienses, por seu turno, tentam manter o bom momento, com seis jogos consecutivos sem perder.



Olhando a estatísticas, note-se que em sete dos últimos nove duelos o Vilafranquense sofreu e também marcou, ao passo que no caso do Chaves o registo mostra que apenas um dos últimos cinco duelos teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória do Chaves, por 2-1, e um nulo no jogo mais recente, disputado em outubro.