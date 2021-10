Vilafranquense-Farense: jogo de aflitos na Liga SABSEG

Encontro de aflitos na sétima jornada da Liga SABSEG, com o Vilafranquense a receber a visita do Farense, duas equipas que ocupam a 16.ª e a 17.ª posições, respetivamente.



Com 5 pontos, o Vilafranquense tem uma vitória, dois empates e três derrotas, chegando a este jogo precisamente vindo da sua única vitória no campeonato. Depois desse duelo, refira-se, os de Vila Franca ganharam ao Imortal para a Taça de Portugal.



Quanto ao Farense, tem apenas três empates e quatro derrotas, chegando a este jogo vindo de uma vitória para a Taça de Portugal diante do São Roque, um resultado que pode servir de embalo para uma boa fase. A turma algarvia refira-se, tem normalmente bastantes golos nos seus jogos - em cinco dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e em quatro dos últimos cinco houve pelo menos 3 golos no final.



Quanto ao confronto direto, aí há sinal de otimismo para o Farense, que leva quatro jogos seguidos sem perder e sempre a marcar ao Vilafranquense. Na última época em que se enfrentaram - 2019-20 -, por exemplo, os algarviso ganharam ambos os duelos por 3-0.