Vilafranquense-Mafra: poucos golos em perspetiva

Em jogo da 14.ª jornada da Liga Portugal 2, Vilafranquense e Mafra encontram-se esta sexta-feira no Estádio Municipal de Rio Maior, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 12.º colocados, respetivamente.Com 21 pontos, o Vilafranquense tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com um registo de golos de 16 marcados e 14 sofridos. Já o Mafra tem 16 pontos, fruto de 4 triunfos, 4 empates e 5 derrotas. Quanto a golos, os mafrenses marcaram 15 e sofreram 20.Olhando a registos recentes, contando duelos da Allianz Cup que foram disputados no período de Mundial, o Mafra leva quatro jogos sem perder e seis sempre a sofrer golos - marcou em cinco deles. Quanto ao Vilafranquense, não venceu nos últimos três jogos e nem sequer marcou golos. Falando precisamente em golos, nenhum dos últimos seis jogos dos de Vila Franca de Xira teve mais do que 2 no total.Quanto ao confronto direto, os golos são também a estatística a destacar, já que apenas um dos últimos sete jogos teve 3 ou mais no total final. Na época passada, refira-se, estas equipas defrontaram-se em três ocasiões, com duas vitórias do Mafra e uma do Vilafranquense.