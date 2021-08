Vilafranquense-Penafiel: duelo da 1.ª jornada da Liga Portugal 2

Vilafranquense e Penafiel defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga Portugal 2 (segunda divisão portuguesa de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam a este arranque de época com resultados bem distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições (oficiais ou não oficiais) em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Vilafranquense registou um empate (Académica de Coimbra) e quatro derrotas (Vizela, Mafra, Torreense e Arouca), enquanto que o Penafiel somou quatro triunfos (Varzim, Feirense, Moreirense e Estrela da Amadora) e um desaire (Vizela).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Vilafranquense, equipa que venceu dois dos quatro duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Penafiel a não conseguir nada melhor do que dois empates (1-1 e 0-0).