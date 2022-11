Vilafranquense-V. Guimarães: minhotos num bom momento

CÓD 152 Vilafranquense 3,45 Empate 2,9 V. Guimarães 1,86

Duelo entre duas equipas que estão a realizar boas temporadas nos respetivos campeonatos, com o Vilafranquense a receber pelas 20.30 deste sábado a visita do V. Guimarães, numa partida referente ao Grupo F da Taça da Liga.Quintos na Liga SABSEG, os ribatejanos levam três jogos sem perder e nos últimos dez encontros venceram três, empataram três e perderam quatro jogos. Já os minhotos, sextos no escalão principal, nesses mesmos dez jogos venceram por sete vezes, empataram duas e perderam uma.Em termos estatísticos, há dois dados curiosos: o Vitória foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos que disputou; o Vilafranquense foi a primeira equipa a sofrer também em seis dos últimos sete. Falando ainda em golos, apenas um dos últimos cinco jogos dos ribatejanos não teve 3 ou mais golos e ambas as equipas a marcar - curiosamente o mais recente, na vitória diante do Torreense por 1-0.Em termos históricos, estas equipas apenas por uma vez se defrontaram: em 2016, numa vitória do Vitória por 1-0 na Taça de Portugal.