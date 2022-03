Vilafranquense-Varzim: fecho de jornada na Liga SABSEG

CÓD 157 UD Vilafranquense 2.35 Empate 3.05 Varzim 2.85

Encontro da 27.ª jornada da Liga SABSEG, com o Vilafranquense a receber esta segunda-feira a visita do Varzim, num duelo que colocará frente a frente o 13.º e o 17.º colocados, respetivamente.Com 30 pontos, o conjunto ribatejano entra em campo com melhor posição na tabela, ainda que sejam os poveiros aqueles que estejam numa melhor fase, mercê das suas quatro partidas seguidas sem perder. O Varzim, refira-se, conseguiu nesses quatro jogos 8 pontos, isto depois de nos 22 anteriores ter alcançado somente 14.Nota ainda para o registo de golos, com menos de 3 no total em nove dos últimos dez jogos do Varzim e em cinco dos últimos sete da formação de Vila Franca de Xira. O Vilafranquense, refira-se, leva já cinco encontros seguidos sem ganhar, ainda que curiosamente tenha sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos.Olhar final ao confronto direto, que nos mostra uma vantagem do Varzim, com duas vitórias e uma para o Vilafranquense. Ainda assim, de notar que no último duelo houve triunfo dos de Vila Franca, por 2-0.