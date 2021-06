Villa Espanola-CA Boston River: duelo do fundo da tabela

Encontro de equipas que estão nas últimas posições da tabela no Uruguai, com o último Boston River a visita o reduto do penúltimo Villa Espanola. Será uma partida entre uma equipa que tem 1 ponto (os visitantes) e outra que tem por derrotas todas as partidas disputadas (o Boston River).



Com 10 golos sofridos e 4 marcados, o Boston River é claramente a pior defesa, mas até nem é o pior ataque. Esse estatuto é precisamente detido pelo Villa Espanola em igualdade com o Progreso, com dois golos, ainda que tenha já 6 sofridos.



Note-se que estas duas equipas não se enfrentam desde 2016, na altura com vitória do Boston River por 3-0.

CÓD 242 Villa Espanola 2.45 Empate 2.93 CA Boston River 2.19