Villarreal-Almería: submarino amarelo tenta voltar a vencer

CÓD 164 Villarreal 1,35 Empate 4,8 Almería 7,6

Em jogo da 11.ª jornada do campeonato espanhol, Villarreal e Almería encontram-se este domingo no Estádio de la Cerámica, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 13.º colocados, com 15 e 10 pontos, respetivamente.A atuar em casa, o Villarreal vem de uma derrota expectável diante do Barcelona, que reforçou uma fase menos boa, com apenas uma vitória nos últimos seis encontros de campeonato. Em termos de jogadores, o submarino não terá a contribuição de Juan Foyth e Gerard Moreno, tendo ainda Giovani Lo Celso, Etienne Capoue, Francis Coquelin e Alfonso Pedraza em dúvida.Quanto ao Almería, no últimos três jogos conseguiu umas vitórias, sempre em casa, sendo que, a atuar fora de portas, até ao momento conseguiu apenas 1 ponto. Em termos de estatísticas, o Almería leva dez jogos consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Neste jogo, Álex Centelles, Carlos Rojas, Iván Martos e Juanjo Nieto são baixas certas; Marko Milovanovic está em dúvida.Em relação ao confronto direto, o Villarreal leva dez jogos seguidos sem perder. A última derrota foi em 2010, tendo desde então vencido por seis vezes, a última das quais em 2018, por... 8-0!