Villarreal-Arsenal: arranca a luta pela final da Liga Europa

Primeira mão das meias-finais da Liga Europa, com Villarreal e Arsenal a encontrarem-se em Espanha, num duelo que colocará frente a frente duas formações que chegam a este encontro na sequência de uma fase algo negativa no plano interno.



Os espanhóis, sétimos em La Liga, com 49 pontos, perderam três dos últimos quatro encontros que disputaram no campeonato, ao passo que os gunners nos últimos cinco perderam dois, emaparam empataram dois e somente ganharam um. Mas como o que está aqui em jogo é a Liga Europa, a verdade é que tanto os espanhóis como os ingleses são das equipas mais fortes até ao momento.



Os espanhóis, que deixaram pelo caminho Salzburgo, Dinamo Kiev e Dinamo Zagreb, chegam a este jogo numa sequência de 12 encontros seguidos sem perder nesta Liga Europa, numa série na qual conseguiram onze vitórias e somente um empate. Quanto ao Arsenal, deixou pelo caminho o Benfica, Olympiacos e Sparta Praga, sendo que nos mesmos doze encontros venceu nove, empataou dois e perdeu apenas um.



Olhando a estatísticas, note-se que nos últimos cinco jogos do Villarreal (contando todas as provas) viram-se sempre pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. Em oito dos últimos dez duelos do Villarreal foram os espanhóis a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Arsenal leva quatro jogos seguidos sem perder, ainda que esses duelos sejam já da década passada, o mais recente deles em 2009. Como será desta vez?

CÓD 104 Villarreal 2.36 Empate 3.1 Arsenal 2.75