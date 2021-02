Villarreal-At. Madrid: colchoneros com deslocação perigosa

A viver uma fase algo negativa, com três jogos seguidos sem vencer, um deles para a Liga dos Campeões, o líder Atlético Madrid visita este domingo o sempre complicado reduto do Villarreal, numa partida da 25.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente o sexto colocado.



Quinta melhor equipa a jogar em casa, com 21 dos 37 pontos conquistados ali, o Villarreal entra em campo numa sequência de três jogos seguidos sem perder, ainda que tenha conseguido dois deles na Liga Europa, com vitórias sobre o RB Salzburgo.



Quanto ao Atlético, tem muitos motivos de preocupação para lá dos três jogos seguidos sem ganhar, já que leva oito duelos consecutivos a sofrer golos, algo pouco visto nas equipas de Diego Simeone. Ainda assim, de notar que em seis desses duelos os colchoneros também conseguiram marcar.



Em relação ao confronto direto, aí as contas dão motivos para sorrir à equipa de João Félix, que leva já cinco duelos seguidos sem perder diante do submarino amarelo. Nessa mão cheia de jogos viram-se duas vitórias colchoneras e três empates, umd eles em outubro, já nesta temporada.

CÓD 136 Villarreal 3.05 Empate 2.86 Atl. Madrid 2.45