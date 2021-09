Villarreal-Atalanta: espanhóis ainda não venceram em 2021/22

Equipas sensação da época passada nas provas europeias, Villarreal e Atalanta encontram-se esta terça-feira na prova mais importante da UEFA, numa primeira jornada do Grupo F na qual um triunfo poderá ser algo decisivo para conseguir o tão desejado apuramento para os oitavos-de-final. É que, num grupo com apenas Man. United como 'tubarão', o apuramento joga-se mesmo nestes duelos diretos.



Neste jogo sem Samuel Chukwueze e Gerard Moreno, o Villarreal ainda não venceu esta temporada, contando até ao momento com quatro empates, um deles diante do Chelsea, numa Supertaça europeia perdida nos penáltis.



Quanto à Atalanta, que não terá Hans Hateboer e Luis Muriel, não está propriamente muito melhor, mas a verdade é que pelo menos tem um triunfo, conseguido na primeira jornada da Serie A, diante do Torino. A turma italiana, refira-se, tem esta época apenas 3 golos marcados e 3 sofridos, um registo bem distinto daquilo que habituou os seus adeptos.

CÓD 138 Villarreal 2.39 Empate 3.44 Atalanta 2.7