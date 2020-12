Villarreal-Athletic Bilbao: equipa sensação em campo

Atual quarto colocado na tabela da Liga espanhola, e equipa sensação deste arranque de temporada a par da Real Sociedad, o Villarreal tenta esta terça-feira dar seguimento à sua boa temporada, tendo pela frente pelas 21 horas o Athletic Bilbao, uma equipa que no início da jornada 15 é décima colocada, com 17 pontos, menos 8 do que o submarino amarelo.



Sem derrotas nos últimos 18 jogos que disputou em todas as provas, o Villarreal é mesmo uma das equipas em melhor momento no país vizinho, sendo que um dos segredos para essa boa fase passa pela entrada mais forte em jogo, como mostra o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos. Um registo que procurará ampliar neste jogo, onde não poderá contar com os ausentes Francis Coquelin, Alberto Moreno, Paco Alcácer e Vicente Iborra. Já Pervis Estupiñán, Juan Foyth e Carlos Bacca são dúvidas.



Quanto ao Athletic - que neste jogo nãot erá Peru Nolaskoain -, está colocado numa posição a meio da tabela, nos últimos dez encontros sofreu quatro derrotas, empatou dois jogos e venceu os restantes quatros, sendo que nessa sequência se destaca o facto de ter conseguido sempre marcar golos.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra uma vantagem basca nos últimos nove duelos, com três vitórias, duas derrotas e cinco empates.