Villarreal-Barcelona: catalães obrigados a vencer

Vindo de um empate que colocou em risco a possibilidade de revalidar o título espanhol, o Barcelona visita este domingo o reduto do Villarreal, numa partida da 34.ª jornada do campeonato na qual entrará em campo já a saber aquilo que o Real Madrid fez diante do Athletic Bilbao.



Caso os merengues tenham conseguido levar de vencidos os bascos, então os catalães entrarão em campo com 7 pontos de atraso, uma desvantagem que tornará ainda mais decisiva a obtenção de uma vitória nesta visita ao reduto do atual quinto colocado da tabela classificativa.



Pela frente dos culé estará uma equipa que vai em seis jogos seguidos sem perder - ainda não perdeu qualquer jogo na retoma - e que nos últimos sete duelos foi a primeira equipa a marcar. Aliás, o submarino amarelo foi mesmo a equipa que chegou ao intervalo na frente na última mão cheia de partidas, algo que certamente servirá para encher o moral. Do lado catalão, e apesar do deslize a meio da semana, são já sete os jogos seguidos sem perder e seis nos quais foi sempre a primeira equipa a faturar.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Barcelona não perde diante do Villarreal há vinte partidas, tendo nas 15 mais recentes conseguido sempre marcar golos ante este adversário. Por outro, nos últimos seis duelos foi a primeira equipa a marcar, sendo que em apenas um desses seis últimos encontros não chegou ao descanso na frente.

CÓD 136 Villarreal 4.04 Empate 3.79 Barcelona 1.74