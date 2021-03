Villarreal-Dínamo Kiev: ucranianos tentam virar eliminatória

Villarreal e Dínamo Kiev defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento esta temporada.

No encontro da primeira mão, a formação espanhola venceu por 2-0, com golos de Pau Torres (que não estará presente nesta segunda partida, por lesão) e Raúl Albiol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Villarreal registou três vitórias (Salzburgo, Dínamo Kiev e Eibar) e duas derrotas (Atlético Madrid e Valencia), ao passo que o Dínamo Kiev somou quatro triunfos (Lviv, Kolos Kovalivka, Minaj e FK Zorya Luhansk) e um desaire (Villarreal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Villarreal, equipa que venceu dois dos últimos três duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Dínamo Kiev a não registar qualquer triunfo.