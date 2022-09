Villarreal-Elche: submarino amarelo com bom arranque

CÓD 163 Villarreal 1.32 Empate 4.9 Elche 8.4

Em jogo da 4.ª jornada da Liga espanhola, Villarreal e Elche encontram-se este domingo no Estadio de la Ceramica, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 17.º colocados, respetivamente.Neste jogo sem Juan Foyth e Alberto Moreno (e com Arnaut Danjuma em dúvida), o Villarreal é uma das equipas que ainda não perdeu esta época, entrando em campo com 7 pontos, fruto de 2 vitórias e 1 empate. O submarino amarelo tem 5 golos marcados e ainda nenhum sofrido.Quanto ao Elche, sem Gonzalo Verdú e com Fidel e Pol Lirola em dúvida, ainda não venceu esta temporada, tendo como melhor resultado um empate diante do Almería a um golo. Nessa partida conseguiu mesmo marcar pela única vez até ao momento.Quanto ao confronto direto, nos últimos três jogos o Elche marcou sempre ao Villarreal, ainda que o balanço nesse período seja totalmente equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate.