Villarreal-Granada: história dá favoritismo aos da casa

Vindo de uma sempre dolorosa derrota na Supertaça Europeia, o Villarreal abre a sua época na Liga espanhola com uma receção ao Granada, numa partida na qual terá como missão entrar da melhor forma e colocar para trás das costas um início de época para esquecer.



É que, para lá do desaire nos penáltis perante o Chelsea, o submarino amarelo não venceu nenhum dos seis jogos de pré-temporada que disputou, sendo que nos quatro mais recentes sofreu sempre. Neste jogo, refira-se, o Villarreal não poderá contar com Daniel Parejo e Samuel Chukwueze, tendo Pau Torres e Francis Coquelin como dúvidas.



Em relação ao Granada, não contará com Neyder Lozano e chega a este jogo vindo de uma pré-temporada bem mais positiva, com quatro vitórias em seis jogos, três delas de forma consecutiva.



Quanto ao confronto direto, o Villarreal leva dez jogos seguidos sem perder diante do Granada, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos nove - em oito deles foi mesmo a primeira equipa a faturar. Na época passada, refira-se, houve um empate a dois em Villarreal e triunfo por 3-0 em Granada.

CÓD 119 Villarreal 1.53 Empate 4.1 Granada 5.8