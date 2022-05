Villarreal-Liverpool: reds com um pé na final da Liga dos Campeões

Villarreal e Liverpool defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, num encontro em que reds chegam com uma vantagem de dois golos, conseguida na primeira mão da eliminatória, disputada em Anfield Road.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Villarreal registou duas vitórias (Getafe e Valencia), um empate (Bayern Munique) e duas derrotas (Liverpool e Alavés), ao passo que o Liverpool somou cinco triunfos consecutivos (Manchester City, Manchester United, Everton, Villarreal e Newcastle).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Liverpool, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Villarreal a levar a melhor no outro embate realizado (1-0) durante esse mesmo período de tempo.