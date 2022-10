Villarreal-Osasuna: submarino amarelo diante de adversário de má memória

CÓD 157 Villarreal 1,57 Empate 3,95 Osasuna 5,25

No fecho da jornada 9 da Liga espanhola, Villarreal e Osasuna encontram-se esta segunda-feira no Estádio de la Ceramica, num duelo que colocará frente a frente o oitavo e o nono colocados, com 13 e 12 pontos, respetivamente.Colados na tabela no arranque da ronda, Villarreal e Osasuna chegam a este jogos vindos de fases menos boas no campeonato: o submarino amarelo perdeu dois e empatou um nos últimos três jogos, ao passo que os de Pamplona perderau dois e empataram dois nos últimos quatro. A diferença aqui é que o Villarreal tem jogado na Liga Europa e aí o balanço é positivo e dá motivação: venceu os quatro jogos que disputou, o últimos dos quais por 1-0 em casa do Austria Viena.Voltando às lides internas, olhar ao confronto direto, onde aí é o Osasuna quem sorri, já que venceu os últimos três jogos e nos últimos nove marcou sempre pelo menos um golo. Na época passada, por exemplo, venceu por 2-1 em Villarreal e depois por 1-0 em casa. Como será desta vez?