Villarreal-RB Salzburgo: austríacos têm de marcar três golos fora

Villarreal e RB Salzburgo defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que entram para este encontro com uma diferença de dois golos entre ambas.

No encontro da primeira mão, disputado na Red Bull Arena, na Áustria, a formação espanhola saiu com um triunfo por 2-0, com golos de Paco Alcácer e Fer Nino.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Villarreal registou uma vitória (Salzburgo), dois empates (Elche e Athletic Bilbao) e duas derrotas (Levante e Bétis), ao passo que o Salzburgo somou quatro triunfos (Austria Vienna - por duas vezes -, Tirol e Rapid Vienna) e uma derrota (Villarreal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Villarreal, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Salzburgo a vencer os restantes dois encontros.