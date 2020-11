Villarreal-Real Madrid: merengues com visita complicada

Horas antes do jogo entre At. Madrid e Barcelona, no qual pelo menos uma das equipas irá perder pontos, o Real Madrid visita este sábado o reduto do Villarreal na esperança de conseguir desde já marcar uma diferença para ambas as formações.



O problema é que o adversário inspira os maiores cuidados, não estivesse do outro lado um submarino amarelo que é segundo na tabela, com 18 pontos, mais 2 do que os merengues, que são 4.º, ainda que tenham uma partida em atraso.



Por outro lado, o Villarreal leva já dez partidas seguidas sem perder - contando jogos da Liga Europa -, sendo que nas quatro mais recentes venceu sempre. Em seis dos últimos oito duelos foi a primeira equipa a marcar, sendo que em cinco das últimas sete se registaram pelo menos 3 golos.



Quanto aos dados estatísticos do Real Madrid, sofre golos há sete encontros, ainda que em quatro dessas partidas tenha sido a primeira a marcar. Por outro lado, note-se que nos últimos seis jogos dos merengues ambas as equipas conseguiram marcar.



No que ao confronto direto diz respeito, aí o cenário é mais favorável aos de Madrid, já que vão em cinco jogos seguidos sem perder diante do Villarreal, com duas vitórias e três empates para contar. Ainda assim, a verdade é que o aspeto defensivo deixa algo a desejar visto ter sofrido golo nos últimos oito embates diante deste conjunto.



A finalizar, um olhar às baixas e dúvidas. O Villarreal não contará com Alberto Moreno e tem Juan Foyth e Jaume Costa em dúvida, ao passo que no Real Madrid as baixas certas são as de Federico Valverde, Eder Militão e Eden Hazard, enquanto que Sergio Ramos, Karim Benzema e Álvaro Odriozola são dúvidas.

CÓD 121 Villarreal 2.72 Empate 3.59 Real Madrid 2.27