Villarreal-Valladolid: arranques distintos em confronto

Partida de fecho da jornada 8 da Liga espanhola, com o último colocado Valladolid a visitar o reduto do Villarreal, uma equipa que à entrada da ronda era 6.ª, com 12 pontos e com o pódio ali à mão de semear.



Vindo de uma sequência de seis jogos consecutivos, na qual alcançou duas vitórias na Liga Europa, o Villarreal chega a este jogo moralizado e com esperança de alcançar a sua quarta vitória caseira consecutiva, isto num encontro no qual já sabe que não pode contar com Alberto Moreno e Daniel Parejo. Já Pervis Estupiñán, Gerard Moreno e Juan Foyth são dúvidas.



Quanto ao Valladolid, está claramente numa série inversa. Ainda não venceu esta temporada, tem como melhores resultados os três empates que conseguiu em sete partidas, sendo que a sua sequência negativa vem já da temporada passada. São já 10 os encontros seguidos a perder para uns forasteiros que neste duelo terão como baixas Kiko Olivas, Javi Sanchez e Nacho, ao passo que Jawad El Yamiq e Sergi Guardiola são dúvidas.



Relativamente ao confronto direto, na última meia dúzia de jogos há equilíbrio absoluto, com duas vitórias para cada lado e dois empates. Como será desta vez?

CÓD 159 Villarreal 1.58 Empate 3.75 Valladolid 5.38