Vitebsk-Dínamo Minsk: formações com registos muito semelhantes esta temporada

FC Vitebsk e Dínamo Minsk protagonizam, este sábado, o último jogo da 10.ª jornada do campeonato bielorrusso do dia, num encontro que irá disputar-se à porta fechada e que vai colocar frente a frente duas equipas muito idênticas durante esta prova.

À entrada para esta ronda, o Dínamo Minsk posiciona-se no 9.º lugar, com 12 pontos, fruto de quatro triunfos e cinco derrotas, os mesmos pontos também tem o Vitebsk, que coloca-se uma posição abaixo do seu próximo adversário, após ter somado três triunfos, três empates e outras tantas derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Vitebsk registou uma vitória (Dynamo Brest), dois empates (Shakhtyor Soligorsk e Belshina) e duas derrotas (Isloch e Slavia Mozyr), enquanto que o Dínamo Minsk somou três triunfos (Neman, Smolevichi e Isloch) e dois desaires (Slutsk e Dynamo Brest).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um certo equilíbrio entre as duas formações, com o Vitebsk a sair ligeiramente por cima com dois triunfos contra apenas um do Dínamo Minsk nos últimos cinco duelos entre ambos.