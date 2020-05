Vitebsk-Shakhtyor Soligorsk: vencer para subir na tabela

Separados por um ponto na tabela da Liga bielorrussa, Vitebsk e Shakhtyor Soligorsk encontram-se este domingo em partida da oitava jornada da prova, num duelo no qual estarão frente a frente o décimo e o sexto colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado, o Shakhtyor Soligorsk entra em campo com 11 pontos, vindo de uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas no campeonato, em claro contraciclo com o oponente, que perdeu os dois jogos mais recentes.



Um registo positivo do Shakhtyor Soligorsk que se vê também no confronto direto, já que nos últimos oito duelos venceu seis e perdeu somente dois. Nesse confronto direto há a destacar o facto de o Shakhtyor ter sido a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez encontros entre estas duas equipas e de ter chegado ao intervalo em vantagem em seis dos mais recentes sete duelos.

CÓD 118 FC Vitebsk 5.11 Empate 3.29 Shak. Soligorsk 1.63