Vitebsk-Smolevichi: forasteiros ainda não venceram na prova

O Vitebsk recebe, este domingo, o Smolevichi, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.

À entrada para esta jornada, o Vitebsk posiciona-se no 11.º lugar, com 3 pontos, enquanto que o Smolevichi encontra-se no 12.º posto, com apenas 1 ponto.

Relativamente ao confronto direto, destaque para três triunfos do Vitebsk contra apenas um do Smolevichi. Pelo meio, registou-se ainda um empate entre ambos.