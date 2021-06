Vitória BA-Náutico PE: encontro da Série B brasileira

Encontro da 2.ª jornada da Série B brasileira, com um embate entre o Vitória e o Náutico, duas equipas que na ronda inaugural conseguiram passar sem derrotas.



Os da Bahia empataram em casa do Guarani, ao passo que o Naútico, do Pernambuco, venceu perante o CSA. Ainda assim, note-se que o Vitória a meio da semana sofreu uma derrota para a Copa do Brasil, algo que poderá pesar na mente dos seus jogadores.



Olhando a estatísticas, tendo em conta que muitos destes dados incluem jogos dos estaduais, o Náutico foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos, sendo que nesses mesmos oito em dez o marcador teve sempre golos de ambas as equipas. Quanto ao Vitória, leva quatro partidas sem ganhar, sendo que em seis dos seus últimos sete duelos o resultado teve menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, em cinco dos últimos sete encontros houve golos de ambas as equipas, sendo que em termos de resultados o registo recente aponta para três empates seguidos e seis jogos consecutivos do Náutico sem perder. Como será desta vez?

CÓD 172 Vitória BA 2.84 Empate 2.52 Náutico PE 2.22