Vitória de Guimarães-Benfica: águias em estreia na fase de grupos da Taça da Liga

Vitória de Guimarães e Benfica defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm a ambição de chegar à próxima fase da prova.

O Vitória de Guimarães encontra-se, neste momento, na liderança do Grupo A, com três pontos, depois de ter batido o Sporting de Covilhã, por 2-0, na primeira ronda da fase de grupos. Sendo que, em caso de triunfo dos vimaranenses, a equipa de Pepa poderá festejar já esta quarta-feira a presença na 'final-four' da competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Vitória de Guimarães registou quatro vitórias (Sporting de Covilhã, Famalicão, Oliveira do Hospital e Marítimo) e uma derrota (Benfica), ao passo que o Benfica somou três triunfos (Barcelona, Trofense e Vizela) e dois desaires (Portimonense e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Vitória de Guimarães a não conseguir melhor do que um empate nos outros dois embates realizados (o quinto terminou com um triunfo das águias, porém no para lá do período regulamentar).