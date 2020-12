Vitória-Juventude: uns lutam para não descer, outros para subir

Em mais um encontro da Serie B brasileira, o Vitória recebe na madrugada de quarta-feira a visita do Juventude, num duelo da jornada 29 que colocará frente a frente o 15.º e o 3.º, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto visitante entra em campo na luta pela subida de divisão e numa sequência de cinco jogos seguidos sem perder. Nesses cinco jogos, refira-se, os gaúchos foram os primeiros a marcar em quatro, sendo que também em quatro deles se viram sempre menos do que 3 golos.



Já o Vitória, com apenas 4 pontos acima da zona descida, vem de três jogos seguidos sem ganhar - dois deles foram em casa, ambos com derrotas. Por outro lado, nos cinco jogos mais recentes sofreu sempre golos, ainda que tenha o dado positivo de ter marcado em quatro deles.



Quanto ao confronto direto, o duelo mais recente foi em setembro, na altura com um empate a um golo em casa dos gaúchos. Como será agora, no reduto baiano?