Vitória SC-Boavista: axadrezados procuram primeira vitória fora de casa

CÓD 105 V. Guimarães 1.61 Empate 3.6 Boavista FC 4.75

Duelo de equipas históricas no campeonato nacional, com o V. Guimarães a receber a visita do Boavista, num jogo da 16.ª jornada que colocará frente a frente o 7.º e 9..º, respetivamente.Com 22 pontos, os minhotos têm 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas no campeonato, enfrentando este duelo vindos de um desses desaires, quando caíram por 1-0 em casa do Santa Clara. A atuar em casa, refira-se, o Vitória é a sétima melhor equipa da Liga, com 13 dos 22 pontos conseguidos no Castelo.Quanto ao Boavista, tem 15 pontos, fruto de 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, sendo que venceu os dois jogos mais recentes, ao ganhar ao Moreirense para o campeonato e ao Sp. Braga na Taça da Liga. A turma axadrezada, ainda assim, tem um péssimo registo fora de casa, com apenas 2 pontos.Em termos estatísticos, nota para o facto do V. Guimarães levar nove jogos seguidos a sofrer golo. Em cinco dos últimos seis viram-se pelo menos 3 golos e ambas a equipas marcaram. Quanto ao Boavista, também ambas as equipas marcaram em cinco dos últimos sete jogos.Em relação ao confronto direto, olhemos inicialmente ao registo de golos, com apenas dois dos últimos dez jogos mais do que 3 golos. Uma das exceçõs foi mesmo o jogo mais recente, com a vitória dos minhotos por 2-1 em fevereiro.