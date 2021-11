Vive Kielce-Barcelona: catalães procuram a 'vingança'

CÓD 377 Vive Kielce 1.96 Empate 8 Barcelona 1.98

Num jogo do Grupo B da Champions, o mesmo do FC Porto, Vive Kielce e Barcelona encontram-se em solo polaco, numa partida na qual estarão frente a frente os dois primeiros, com 12 e 9 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Vive Kielce procura ampliar para 15 o número de vitórias conseguidas (contando também duelos de campeonato), numa série na qual conseguiu na semana passada bater este mesmo Barcelona, na Catalunha, por 32-30.Em relação ao Barça, conseguiu vencer no fim de semana e amenizou os efeitos anímicos da derrota com os polacos. No total, refira-se, os catalães têm nesta Champions 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, contra os 6 triunfos e 1 desaire dos polacos.