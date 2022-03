Vive Kielce-Dín. Bucareste: jogo à atenção do FC Porto

CÓD 349 Vive Kielce 1.06 Empate 15.5 Dín. Bucareste 7.7

Duelo de opostos no Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, com o líder Vive Kielce a receber a visita do Dín. Bucareste, numa partida na qual os da casa têm como missão triunfar para fechar da melhor forma a fase de grupos, na qual têm o primeiro praticamente garantido. Quanto aos romenos, ainda sonham com o apuramento, mas os 8 pontos obrigam a vencer todas as partidas e torcer para que FC Porto e Motor tropecem.Com 9 vitórias e 4 derrotas, o Vive até vem de uma derrota, mas continua a ser uma equipa de topo, muito por culpa da dupla Dylan Nahi (58 golos) e Alex Dujshebaev (43 assistências).Quanto ao Dínamo, tem 4 vitórias e 9 derrotas, numa campanha na qual Raul Nantes Campos é o melhor marcador, com 73 golos e Ahmend Nasralla o melhor assistente, com 29 passes.A fechar, nota para o facto do Dinamo até ter ganho o encontro da 1.ª volta, por 32-29.