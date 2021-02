Vive Kielce-FC Porto: dragão com deslocação complicada

Vindo de uma vitória moralizadora diante do Vardar na semana passada, à qual juntou ainda aquela que conseguiu em Braga no domingo, o FC Porto visita esta terça-feira os alemães do Vive Kielce, numa partida do Grupo A da Liga dos Campeões no qual tentará repetir a réplica e o resultado conseguiu em outubro no Dragão Arena - um empate a 32 golos.



O problema é que do outro lado estará uma equipa alemã que venceu os últimos nove jogos que disputou - o FC Porto tem oito triunfos seguidos - e que nos últimos 17 encontros não perdeu nenhum. Será desta?