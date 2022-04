Vizela-Arouca: arranca a jornada 31 do campeonato nacional

CÓD 157 FC Vizela 2.15 Empate 3.23 Arouca 3.17

Encontro de abertura da jornada 31 do campeonato nacional, com um embate entre duas equipas que procuram conquistar pontos que permitam escapar da zona aflitiva da tabela classificativa.Com 29 pontos, o Vizela é a equipa mais bem colocada, de momento duas posições acima da zona de descida e com 4 pontos de avanço para o Tondela, o 17.º. Já o Arouca aparece logo atrás, no 15.º lugar, com 27 pontos, 2 acima da zona de descida.Vindo de duas derrotas seguidas, o Vizela apenas venceu um dos últimos dez jogos - empatou quatro e perdeu cinco, sendo que nos últimos 15 sofreu sempre pelo menos um golo. Ainda em termos de golos, refira-se que seis dos últimos oito jogos do conjunto vizelense tiveram golos de ambas as equipas, ainda que dos últimos cinco apenas um tenha tido mais do que 2 golos no total.Em relação ao Arouca, leva dez partidas seguidas a sofrer golo, período no qual venceu duas partidas, empatou três e perdeu cinco. Em termos de total de golos, apenas dois dos últimos sete encontros tiveram pelo menos 3 no total final.Em relação ao confronto direto, os últimos três jogos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que no mais recente o Vizela venceu em Arouca por 4-1.