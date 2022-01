Vizela-B SAD: com objetivo de voltar a vencer

CÓD 110 FC Vizela 1.93 Empate 3.28 B SAD 3.73

No primeiro jogo do novo ano civil no campeonato nacional, FC Vizela e B SAD encontram-se este domingo no norte do país, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 18.º colocados, respetivamente.Com 13 pontos, o Vizela vem de dois desaires seguidos no campeonato, em duas partidas nas quais não marcou e onde sofreu um total de seis golos. Pelo meio, refira-se, os vizelenses tinham causado sensação na Taça de Portugal Placard, ao afastarem o Sp. Braga.Quanto ao B SAD, vem de quatro derrotas consecutivas e de sete encntros seguidos a sofrer golo (contando todas as provas). A turma azul tem na tabela apenas 8 pontos, fruto de um triunfo, cinco empates e oito derrotas. Os lisboetas são o pior ataque, com apenas 7 golos marcados e uma das piores defesas, com 24 golos sofridos.Estas duas equipas não se encontram desde 2012, ano no qual os azuis ganharam por 4-0 em duelo da Taça de Portugal.