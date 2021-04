Vizela-Benfica B: equipa da casa numa incrível série

Segundo colocado na tabela da Liga Sabseg, e com uma série de 19 encontros seguidos, o Vizela recebe esta segunda-feira a visita do Benfica B, numa partida da 29.ª jornada na qual tentará ampliar a sua boa sequência diante de um adversário que entra na jornada no nono posto, a meio da tabela e numa posição relativamente tranquila.



Com 52 pontos, o Vizela tem o primeiro posto praticamente inalcançável, mas a verdade é que o segundo posto, apesar da boa fase, está longe de estar seguro, já que o Feirense está logo ali atrás com menos 1 ponto, ao passo que Chaves e Académica têm somente menos 2.



Olhando a dados estatísticos, o Vizela marcou primeiro em seis dos seis últimos oito jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco marcou e também sofreu. Quanto ao Benfica B, uma equipa que deve voltar a ter Gonçalo Ramos como referência ofensiva, tem também dados interessantes a nível de golos, com cinco dos últimos sete jogos com golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador total.



No que ao confronto direto diz respeito, o Benfica B não perdeu nenhum dos três jogos que disputou diante deste oponente, sendo que curiosamente nesses três jogos houve golos de ambas as equipas. Na primeira volta, por exemplo, viu-se um empate a um golo.

