Vizela-Estoril: fecho de jornada no campeonato

CÓD 157 FC Vizela 2.2 Empate 3.15 Estoril 3.2

No fecho da jornada 6 do campeonato nacional, Vizela e Estoril encontram-se esta segunda-feira no fecho da ronda, numa partida na qual se enfrentarão o 12.º e o 9.º, com 5 e 7 pontos, respetivamente.Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Estoril é a equipa que entra em melhor posição na tabela, ainda que na ronda passada tenha sofrido um desaire, ao perder em casa diante do Sporting. Para este jogo Nélson Veríssimo não contará com Lucas Áfrico.Quanto ao Vizela, tem uma vitória, dois empates e duas derrotas, sendo que essa única vitória foi no primeiro jogo da temporada, o que faz com que a equipa vizelense leve já quatro partidas sem ganhar - e sempre a sofrer. Ainda assim, refira-se que na ronda passada os pupilos de Álvaro Pacheco deram trabalho inesperado ao Benfica, apenas sofrendo o golo da derrota nos descontos.Olhando, por fim, ao registo histórico, note-se que o Vizela nunca perdeu diante do Estoril, ainda que apenas tenha vencido dois desses jogos. Curiosamente, também apenas dois duelos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos no total final.