Vizela-Famalicão: arranca a jornada 27 do campeonato

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está a partida de abertura da jornada 27 do campeonato nacional de futebol, num duelo entre Vizela e Famalicão, que colocará frente a frente o 14.º e o 12.º colocados, respetivamente. Com 27 pontos, os emblema famalicense está na frente, mas a diferença é curta, de apenas 2 pontos.



A atuar em casa neste duelo, o Vizela vai tentar voltar às vitórias depois de seis partidas sem triunfar, mas também tentará travar uma sequência de onze encontros consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Note-se, ainda assim, que em sete dos últimos oito o Vizela também conseguiu marcar.



Quanto ao Famalicão, nos últimos seis encontros conseguiu três vitórias, um empate e duas derrotas. Em quatro dos últimos foi a primeira equipa a marcar , sendo que no único jogo em que tal não sucedeu o marcador ficou em 0-0.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve um empate a um golo em Famalicão.

Por Record

Temas

famalicão

vizela