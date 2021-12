Vizela-Sp. Braga: duelo de vizinhos na Taça de Portugal Placard

CÓD 107 FC Vizela 4.09 Empate 3.57 Sp. Braga 1.76

Duelo de equipas relativamente próximas no mapa, com o Vizela a receber a visita do Sp. Braga, numa partida referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Em teoria, os bracarenses são a equipa favorita, mas nisto da prova rainha... tudo pode acontecer.Em quarto no campeonato, com 28 pontos, o Sp. Braga entra em campo vindo de um triunfo suado diante do Belenenses SAD, mas ainda tem na memória a incrível surpresa na Taça da Liga, ao cair perante o Boavista, numa goleada por 5-1. Já o Vizela é 13.º no campeonato, com 13 pontos, e no fim de semana foi goleado em casa pelo FC Porto, por 4-0.A turma de Vizela sofre golos há três jogos, ao passo que no caso do SP. Braga o destaque estatístico vai para o registo de golos total, com apenas um dos últimos cinco jogos a ter um total superior a 3 - curiosamente foi na tal goleada sofrida no Bessa, perante o Boavista.Em termos de confronto direto, este será o terceiro encontro entre estas equipas, depois das vitórias do Sp. Braga nos dois primeiros. Em julho, num particular, os bracarenses ganharam por 4-3, para depois ganharem em finais de novembro, por 4-1. Como será a terceira?